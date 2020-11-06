Куряне смогут попасть на прием к руководству СК

При себе нужно иметь паспорт Фото: Из архива КП.

12 ноября с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в Щигровском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Курской области адресу: Щигры, ул. Большевиков, д. 22.

Телефон для справок и предварительной записи (471-45)4-45-54, 51-32-41.

Предварительная запись заканчивается в 18.00 накануне дня приема.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.