Курские чиновники пообещали прокомментировать дефицит антибиотиков в аптеках

Ажиотаж вызван ухудшением эпидситуации с коронавирусом в регионе Фото: Из архива КП.

Ажиотаж вокруг дефицита некоторых лекарственных препаратов в Курской области прокомментировали в администрации региона:

- По информации «Курской фармации», ожидаемые антибактериальные и противовирусные препараты 5 ноября поступили на склад дистрибьютора в Москве. Решается вопрос о скорейшей отгрузке в регион. В Курскую область поставка "Цефтриаксона" будет осуществляться в несколько этапов по 2000, 7000, 8000 упаковок лекарственных препаратов. Первая партия поступит в аптеки завтра, а полностью партия поступит в регион в субботу.

Заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, курирующий здравоохранение, 6 ноября посетить несколько аптек, проверить наличие необходимых жителям медикаментов и дать разъяснения по вопросам, в части обеспечения лекарственными препаратами курян.