В Курске отреставрировали «Сказку»

На входе в библиотеку также установили пандус, а в «Сказке» - яркое электронное табло

В Курске отреставрировали фасады нескольких культурных учреждений. Новый облик прибрели детская школа искусств № 7, центр досуга «Сказка» и центр семейного чтения имени Петра Михина.

На входе в библиотеку также установили пандус, а в «Сказке» - яркое электронное табло с информацией о репертуаре. Обустроили и прилегающую территорию: уложили плитку и установили лавочки. В планах - разбить клумбы и газоны.

На выполнение работ было затрачено 1,9 млн рублей из городского бюджета.