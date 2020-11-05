Пьяный курский водитель оскорбил и ударил полицейского

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
Фото: Из архива "КП"
Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Курянина обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, в оскорблениях представителя власти и применении насилия и угрозы в отношении представителя власти.
19 апреля 2020 года ночью пьяный обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования, ехал на «Ниве» по селу Б. Долженково Октябрьского района.
Автомобиль заметил экипаж ДПС в составе двух инспекторов. Один из них подал обвиняемому сигнал остановиться, но мужчина продолжил движение. После преследования водитель остановил автомобиль и попытался скрыться в доме своей родственницы, но был задержан сотрудниками.
Обвиняемый в присутствии посторонних лиц, вышедших во двор на крики, не желая быть привлеченным к уголовной и административной ответственности, публично оскорбил сотрудника полиции, а также ударил его кулаком по лицу.
Мужчину доставили в отдел, где у него в ходе освидетельствования установили состояние опьянения. В отделе курянин еще раз публично оскорбил полицейских.
Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.