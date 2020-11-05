Пьяный курский водитель оскорбил и ударил полицейского

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Фото: Из архива "КП"

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Курянина обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, в оскорблениях представителя власти и применении насилия и угрозы в отношении представителя власти.

19 апреля 2020 года ночью пьяный обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования, ехал на «Ниве» по селу Б. Долженково Октябрьского района.

Автомобиль заметил экипаж ДПС в составе двух инспекторов. Один из них подал обвиняемому сигнал остановиться, но мужчина продолжил движение. После преследования водитель остановил автомобиль и попытался скрыться в доме своей родственницы, но был задержан сотрудниками.

Обвиняемый в присутствии посторонних лиц, вышедших во двор на крики, не желая быть привлеченным к уголовной и административной ответственности, публично оскорбил сотрудника полиции, а также ударил его кулаком по лицу.

Мужчину доставили в отдел, где у него в ходе освидетельствования установили состояние опьянения. В отделе курянин еще раз публично оскорбил полицейских.

Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.