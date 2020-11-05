В Курск приедет «Поезд Победы»

В вагонах расположили фигурные композиции с мультимедийным сопровождением

В ближайшие дни в Курск прибудет «Поезд Победы». В подвижном составе поезда разместили иммерсивную инсталляцию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день нигде в мире подобного состава нет.

В вагонах расположили фигурные композиции с мультимедийным сопровождением: пятьдесят видеопроекторов, восемнадцать видеостен, двенадцать тач-столов позволяют сделать экспозицию проникновенной, а ощущения от увиденного более острыми.

Маршрут движения поезда разделен на две части. Первая пройдет по линии фронта. Поезд проедет от Москвы до Волгограда, посетив 14 станций городов-героев и городов воинской славы. Маршрут второй части проложен по Транссибирской магистрали.