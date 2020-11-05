Под Курском на сахзаводе обнаружили авиабомбу

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 ноября в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Кшенского сахарного завода в Советском районе.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли один артиллерийский снаряд калибром 45 мм, авиабомбу и гранату Ф1. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.