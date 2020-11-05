Курские школьники могут переходить на семейное обучение

Родители могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо семейное обучение Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Комитет образования и науки Курской области провел совещание в режиме видеоконференции с директорами курских школ и руководителями районных отделов образования. Решался вопрос о форме получения образования школьников, чьи родители обеспокоены рисками заражения коронавирусом.

Председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко отметила, что, согласно федеральному законодательству, помимо традиционного образования в школе родители могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо семейное обучение.

Два этих варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты обучающихся. Чтобы перейти с традиционной формы обучения на иную, родителям нужно написать заявление на имя директора школы.