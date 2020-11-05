От Калмыкии до Санкт-Петербурга: «Сбербанк страхование» выяснила, где в России дешевле и дороже всего заниматься спортом

Занятия спортом дороже всего обходятся жителям Санкт-Петербурга, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование», проанализировав данные Росстата, коммерческие предложения спортивных клубов и собственную аналитику. А проще всего вести здоровый образ жизни в Курской области, где меньше всего стоят тренировки в группах общей физической подготовки (ОФП), и Калмыкии — здесь занятия плаванием обойдутся в два раза дешевле, чем в среднем по стране.

Занятия в группе общей физической подготовки, если ходить на них 1–2 раза в неделю, в среднем по стране обходятся в 3194 рубля в месяц. Занятия плаванием при такой же регулярности чуть дороже — 3203 рубля в месяц по России в целом. В зависимости от региона стоимость здорового образа жизни может немного отличаться. Так, дешевле всего ходить в бассейн в Калмыкии — здесь плавание обойдётся в 1454 рубля в месяц. Освоить кроль или брасс по приемлемым ценам также можно в Чувашии (1457 рублей в месяц), Оренбургской области (1485 рублей), Мордовии (1514 рублей) и Карачаево-Черкесии (1652 рубля).

Самым дорогим для занятий плаванием регионом оказался Санкт-Петербург — здесь тренировки 1–2 раза в неделю обойдутся в 4977 рублей в месяц. Это в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. Выше общероссийских показателей также стоимость плавания в Крыму (4545 рублей в месяц), Севастополе (4250 рублей), Москве (4235 рублей) и Краснодарском крае (4025 рублей).

Лидером по цене занятий в группах общей физической подготовки стала Сахалинская область — тренировки здесь стоят 5144 рубля в месяц (в 1,6 раза выше средних цен по стране). Дорого занятия ОФП обойдутся также в Москве (4404 рубля), Магаданской области (4200 рублей), Московской области (4065 рублей) и Санкт-Петербурге (4011 рублей). Меньше всего тренировки в группах общей физической подготовки стоят в Курской области — 956 рублей в месяц, это в три раза меньше, чем в среднем по стране. Лидерами по минимальной стоимости занятий также оказались Северная Осетия (1494 рубля), Оренбургская (1538 рублей), Астраханская (1596 рублей) и Тамбовская области (1712 рублей).

Если увеличить ежемесячную плату за тренировки на 100 рублей (стоимость страхового полиса), то можно существенно снизить риск дорогостоящего лечения в случае спортивной травмы. Страховку покупают россияне, занимающиеся даже не самыми травматичными видами спорта. Так, на плавание, по данным «Сбербанк страхования», приходится около 7% страховых договоров, заключённых по программе «Спортивная защита». Этот вид спорта входит в пятёрку лидеров по количеству страховок. Также защиту от травм и несчастных случаев выбирают россияне, которые любят бег (19% от общего количества заключённых страховых договоров), хоккей (13%), футбол (10%), художественную гимнастику (9%) и конный спорт (5%).

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» ПАО Сбербанк:

«Программа “Спортивная защита” от “Сбербанк страхования” помогает снизить риск последствий от травм и несчастных случаев при занятиях спортом как на любительском, так и на профессиональном уровне. В договор можно включить до пяти видов спорта из 100 — от бега и плавания до армрестлинга, дайвинга, каньонинга или прыжков с парашютом. Если человек занимается одним видом спорта из числа самых популярных, то его страховка будет стоить от 102 рублей в месяц или от 620 рублей в год. Страховые суммы составляют от 50 000 до 500 000 рублей. Около половины наших клиентов (46%) выбирают при оформлении полиса более одного вида спорта. “Спортивная защита” также удобна для тех, кто участвует в соревнованиях, поскольку полис можно оформить не только на одного человека, но и на целую команду на срок от одного дня до года. Более трети (36%) заключают договор на год, 18% — на срок от двух до 10 дней, 17% — на срок от 11 дней до месяца».

Полис по программе «Спортивная защита» действует в любой точке мира. Оформить договор можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.