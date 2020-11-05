За сутки куряне перевели мошенникам более миллиона рублей

Полиция просит курян не разговаривать с мошенниками Фото: Светлана ВОЛКОВА

За сутки мошенники стали богаче более, чем на миллион рублей.

Так, 65-летняя пенсионерка поверила в то, что с ее карты пытаются похитить деньги и приняла предложение лже-сотрудников службы безопасности банка.

- Ее заставили снять 300 тысяч рублей, чтобы "сохранить на безопасном счете". В результате женщина внесла все деньги на номера мобильных телефонов, которые ей продиктовали. На это ей потребовалось несколько часов свободного времени и 24 банковские операции, - рассказали в полиции.

Полицейские напоминают, что от уловок мошенников и финансовых потерь легко защититься, просто положив телефонную трубку.