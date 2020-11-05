На берегу реки также уберут мусор Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске начали расчищать берег реки Тускарь напротив «Утиного острова». Набережную приведут в порядок в рамках муниципального контракта. На берегу планируют убрать заросли растительности, а также несанкционированные свалки. В следующем году на этом участке приступят к расчистке реки, пообещали в обладминистрации.

- Комитетом природных ресурсов области проводится расчистка курских рек в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время разрабатывается проектная документация по расчистке русла р. Тускарь на территории города Курска и Курского района протяженностью 19,4 км. «Утиный остров» также входит в данный проект. К его реализации приступим в следующем году после выделения федеральных средств, сейчас работаем с Минприроды, – отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.