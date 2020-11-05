В Курске на Никитской произошла поножовщина

Подозреваемому грозит до десяти лет колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Трое мужчин отмечали праздник в квартире на улице Никитская в Курске. Во время застолья между двумя гостями произошел конфликт, переросший в поединок на ножах. Один из фигурантов получил резаную рану брюшной полости, а его оппонент пострадал сильнее. Врачи скорой помощи, которых приятели вызвали на место происшествия, диагностировали у мужчины проникающее ранение в живот и многочисленные повреждения кишечника. Пациента срочно госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь.

- После сообщения из больницы о характере ран потерпевшего сотрудники полиции прибыли на квартиру, в которой произошел конфликт и задержали подозреваемого. В качестве доказательств были изъяты орудия преступления – ножи, а также образцы крови и ДНК участников конфликта, - рассказали в УМВД региона.

В соответствии с нормами уголовного кодекса за умышленное причинение тяжкого здоровью подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, уточнили в полиции.