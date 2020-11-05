Курская спортшкола фехтования признана лучшей в номинации «Надежда России»

Национальная спортивная премия — одна из самых значимых наград в области спорта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стали известны результаты конкурса на соискание Национальной спортивной премии за 2020 год. Курская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию признана лучшей в номинации «Надежда России». Ее выбрали по итогам онлайн-голосования и мнения жюри.

Курская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию ведет подготовку по двум направлениям: фехтование и фехтование на колясках для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В стенах учреждения занимаются 325 человек, 11 из них - кандидаты в сборную Россию.

В спортивном сезоне 2019/20 воспитанники школы стали победителями и призерами первенства Европы, первенства России (18 наград), Спартакиады учащихся России (8 наград). Анна Гладилина (фехтование на колясках) заняла второе место на чемпионате мира по фехтованию на рапирах и чемпионате мира по фехтованию на шпагах.

Национальная спортивная премия — одна из самых значимых наград в области спорта в России. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами подводит итоги и называет лучших в 11 номинациях. Всего определяются 18 победителей. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится все более популярными и привлекает внимание миллионов людей.