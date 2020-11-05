В Курске отключат свет

Курянам лучше отключить электроприборы
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" не будет электроэнергии с 9 по 13 ноября по следующим адресам:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 9 по 13 ноября с 9-00 до 16-30:
1-й -5-й Малиновые переулки
Литовская
Рассыльная
3-4-й Каштановые переулки
ул. Каштановая
1-4-й Вольные переулки
Просторная
1-2-й Кленовые переулки
3-я Цветовская
1-6й Поселковые
Трубная
Изумрудная
Городская
С 9 по 13 ноября с 9-00 до 15-00:
1-2-й Парковые переулки
Краснополянская 2-12, 19- 21
1-я Цветовская
2-я Цветочная
3-й Заповедный переулок
ПЛК 48-54
Цветовский проезд
Ул. Цветовская
Заводская 39 а,б,в, 41а,б, 43-53
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 9 по 13 ноября с 09-00 до 16-00:
ул. 2-я Бугорская 2-20; 3-7
ул. 1-я Бугорская 17-19
ул. Новая Бугорская 1-15; 2-18
4-й Институтский переулок 2-6; 5-13
ул. 2-я Кавказская 2-10
С 10 по 13 ноября с 09-00 до 16-00:
ул. Щемиловка 55 - 83; 48 - 72
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 9 по 13 ноября с 09-00 до 16-30:
Первомайская 63-137, 84-122
Дубровинского 27-63
4-й Первомайская 1-37, 2-28
Красина 1-33, 2-28
Маяковского 118-140
Островского 1-21, 2-30
Тел. для справок: 26-32-10