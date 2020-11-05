В Курске отключат свет

Курянам лучше отключить электроприборы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" не будет электроэнергии с 9 по 13 ноября по следующим адресам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 9 по 13 ноября с 9-00 до 16-30:

1-й -5-й Малиновые переулки

Литовская

Рассыльная

3-4-й Каштановые переулки

ул. Каштановая

1-4-й Вольные переулки

Просторная

1-2-й Кленовые переулки

3-я Цветовская

1-6й Поселковые

Трубная

Изумрудная

Городская

С 9 по 13 ноября с 9-00 до 15-00:

1-2-й Парковые переулки

Краснополянская 2-12, 19- 21

1-я Цветовская

2-я Цветочная

3-й Заповедный переулок

ПЛК 48-54

Цветовский проезд

Ул. Цветовская

Заводская 39 а,б,в, 41а,б, 43-53

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 9 по 13 ноября с 09-00 до 16-00:

ул. 2-я Бугорская 2-20; 3-7

ул. 1-я Бугорская 17-19

ул. Новая Бугорская 1-15; 2-18

4-й Институтский переулок 2-6; 5-13

ул. 2-я Кавказская 2-10

С 10 по 13 ноября с 09-00 до 16-00:

ул. Щемиловка 55 - 83; 48 - 72

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 9 по 13 ноября с 09-00 до 16-30:

Первомайская 63-137, 84-122

Дубровинского 27-63

4-й Первомайская 1-37, 2-28

Красина 1-33, 2-28

Маяковского 118-140

Островского 1-21, 2-30

Тел. для справок: 26-32-10