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Под Курском ВАЗ влетел в ЛЭП

В одном и том же месте за час произошло два ДТП
Ольга ДАНИЛОВА
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На одном и том же участке дороги произошло два ДТП

На одном и том же участке дороги произошло два ДТП

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 4 ноября примерно в 21 часов 50 минут.

На первом километре автодороги "Курск-Борисоглебск - Становое" Тимского района Курской области 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» ехал из поселка Тим в направлении села Гнилое.

- По предварительным данным он не справился с управлением, авто съехало в кювет на левую сторону по ходу движения и врезалось в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля был госпитализирован, - сказали в ГИБДД региона.

Буквально через 40 минут на этом же участке дороги иномарка влетела в трактор.

ДТП