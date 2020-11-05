Курские школьники стали победителями Всероссийского конкурса

Конкурс проходил в "Артеке" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Девять курских школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». В Международном детском центре «Артек» с 1 по 3 ноября прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», участниками которого стали 1200 школьников со всей страны, в их числе 13 курян.

Победителями стали 300 школьников, они получили денежные призы: одиннадцатиклассники – 1 млн рублей, учащиеся 9-10 классов – 200 тысяч рублей. Гранты они смогут потратить на свое образование и развитие.

Из числа курян победителями стали Михаил Башкирев (школа №43 им. Г.К. Жукова г. Курска), Анатолий Ерофеев (лицей №21 г. Курска), Диана Данильченко (гимназия №1 г. Железногорска), Анастасия Козлова (школа №43 им. Г.К. Жукова г. Курска), Софья Орлова (лицей №6 имени М.А. Булатова г. Курска), Сабина Саакян (школа №18 имени А.С. Сергеева г. Курска), Евгений Сапельников (Касторенская школа №1), Софья Токарева (школа №5 им. И.П. Волка г. Курска), Елизавета Яковенко (школа №9 им. А.Е. Боровых г. Курска).