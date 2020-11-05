На ИВЛ из-за коронавируса находятся 115 курян

Курян просят соблюдать масочный режим Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1333 человека, на ИВЛ – 115.

По данным оперативного штаба на 7:30 5 ноября в Курской области всего зарегистрирован 11561 подтвержденный случай заболевания коронавирусом, в том числе 138 за последние сутки. Всего выписано 8533 пациента, в том числе 57 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 111 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. За последние сутки умерли две женщины 45 и 63 лет.

Наибольший прирост заболевших за сутки зарегистрирован в Курске +63, Железногорске +20 и Фатежском районе +10 человек.

В Рыльске и Фатеже - по восемь новых больных за сутки.