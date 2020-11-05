В Курске состоялась контрольная закупка сливочного масла

Покупателям рекомендуют смотреть на дату изготовления Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специальная комиссия из представителей регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства и Курского центра контроля качества отобрала для исследования около двух десятков образцов масла «Крестьянское» жирностью 72,5%.

Отбор проводился в магазинах торговых сетей «Европа», «Линия», «Метро», «Пятерочка», «Магнит», «Маяк».

- Одновременно мы проверили и условия хранения масла на прилавках. Важно, чтобы был обеспечен необходимый температурный (минус 6 ) и световой режимы. Обратили внимание на выкладку: продукт должен располагаться в отдельной от других молокосодержащих товаров камере. Покупателей призываем смотреть на дату изготовления и срок годности – до 120 суток. Сегодня нарушений хранения не обнаружили, - сообщила заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

Чтобы не ошибиться в выборе, покупателям рекомендуют читать состав. Правильное масло должно состоять из пастеризованных сливок и цельного молока. Детальное исследование проведут в Центре гигиены и эпидемиологии в Курской области. Образцы пройдут экспертизу по физико-химическим показателям, специалисты также проверят упаковку и маркировку.

Результаты будут обнародованы на сайте kurskoekachestvo.ru. Их также доведут до сведения Роспотребнадзора, производителей и торговых предприятий.

Смотр качества масла был приурочен ко Всемирному дню качества, который в этом году отмечается 12 ноября.