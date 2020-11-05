Отдел полиции в Северном районе Курска откроют в 2022 году

Новое здание обещают сделать комфортным Фото: Из архива КП.

В Курске в рамках федерального проекта начато строительство нового здания Северного отдела полиции УМВД России по Курску. Самостоятельное отдельно стоящее здание расположено между проспектами Дериглазова и Победы в отдалении от жилых домов.

Необходимость этого проекта возникла еще несколько лет назад. Северный микрорайон – быстро развивающаяся часть города с развитой инфраструктурой.

- Площадку для строительства тщательно подбирали, учитывая удобства для прибытия и подъезда к отделу для граждан, проживающих в разных частях микрорайона. Возле отдела удобная транспортная развязка. Также на территории запланирована парковка для работников и посетителей, - рассказали в УМВД региона.

Здание запланировано трехэтажным общей площадью около полутора тысяч квадратных метров. На одной территории будут находиться все подразделения отдела полиции, что значительно облегчит взаимодействие между службами. Для сотрудников оборудуют собственный тир и спортзал. Создадут комфортные условия для круглосуточного несения службы.

Здание оборудуют всем необходимым, в том числе, и для маломобильных граждан. Для них будет упрощенный вход в помещения и зоны безопасности на каждом этаже, пообещали в УМВД.

Сдача здания в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2022 года.