В Курске строят распределительный центр

В обладминистрации рассчитывают на увеличение налоговых поступлений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь будет крупнейший в ЦФО логистический центр одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов. Эта компания в Курской области арендовала 17 гектаров земли, четыре из которых – непосредственно под застройку. Реализация проекта даст региону свыше 700 рабочих мест и более 70 млн налоговых отчислений ежегодно, считают в обладминистрации.

Возведение распределительного центра «Курский» началось в марте. Сейчас здесь трудится в две-три смены порядка 350 человек, 90% строителей – жители Курской области. Поставки строительных материалов также идут из региона.

За минувший год Корпорации развития Курской области удалось полностью решить проблему устройства инфраструктуры будущего распределительного центра. Выполнен проект реконструкции перекрестка (поворот на д. Муравлево) с добавлением полос разгона, документация проходит государственную экспертизу. Закончить дорожные работы планируется до нового года. К центру также проведены все необходимые коммуникации. Отдельный проект был разработан и реализован для системы водоотведения.