Курские педагоги примут участие во Всероссийском конкурсе

Курские педагоги покажут свои навыки на федеральном уровне Фото: Светлана ВОЛКОВА

Определены победители федерального заочного этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Они становятся участниками финального этапа конкурса, который пройдет в Москве в ноябре-декабре.

Конкурс «Воспитать человека» направлен на выявление перспективных воспитательных идей и практик, повышение авторитета и статуса педагогических работников, принимающих активное участие в воспитании детей, пояснили в мэрии Курска.

В номинации «Система воспитания в образовательной организации» победила управленческая команда «Лицей успешной личности» сформированная Марией Сокол, заместителем директора по воспитательной работе лицея № 6 имени Михаила Булатова Курска, в которую вошли и достойно сражались за победу директор лицея Лариса Бикмаева и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталия Соболева.