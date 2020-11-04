Под Курском главу сельсовета оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение жалоб

ЧП произошло в Суджанском районе
Фото: Из архива КП.
В Суджанском районе в сельский совет поступило коллективное обращение граждан о нарушении жителем села ветеринарных норм при ведении личного подсобного хозяйства.
Руководитель местного самоуправления организовал комиссионную проверку в доме нарушителя, по результатам которой ему было выдано соответствующее предписание.
Как показала прокурорская проверка, глава администрации сельсовета вышел за рамки своих полномочий при рассмотрении обращения. Его нужно было направить в уполномоченный орган в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора, пояснили в прокуратуре.
В результате прокуратура оштрафовала главу сельсовета.