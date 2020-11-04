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Общество

Под Курском главу сельсовета оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение жалоб

Глава администрации вышел за рамки своих полномочий
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в Суджанском районе

ЧП произошло в Суджанском районе

Фото: Из архива КП.

В Суджанском районе в сельский совет поступило коллективное обращение граждан о нарушении жителем села ветеринарных норм при ведении личного подсобного хозяйства.

Руководитель местного самоуправления организовал комиссионную проверку в доме нарушителя, по результатам которой ему было выдано соответствующее предписание.

Как показала прокурорская проверка, глава администрации сельсовета вышел за рамки своих полномочий при рассмотрении обращения. Его нужно было направить в уполномоченный орган в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора, пояснили в прокуратуре.

В результате прокуратура оштрафовала главу сельсовета.