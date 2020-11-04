Курянка ударила ножом в лицо знакомому

Суд вынес приговор женщине
Фото: Из архива КП.
Рыльский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 42-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в умышленом причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица ножом.
Как установлено в суде, женщина была в гостях у друга. Между ними возник конфликт, в ходе которого она нанесла мужчине удар ножом по лицу.
По заключению экспертизы в результате полученного ранения мужчине причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.
Суд дал курянке два года в исправительной колонии общего режима.