Курянка ударила ножом в лицо знакомому

Суд вынес приговор женщине Фото: Из архива КП.

Рыльский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 42-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в умышленом причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица ножом.

Как установлено в суде, женщина была в гостях у друга. Между ними возник конфликт, в ходе которого она нанесла мужчине удар ножом по лицу.

По заключению экспертизы в результате полученного ранения мужчине причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Суд дал курянке два года в исправительной колонии общего режима.