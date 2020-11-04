В Курской области начались противопожарные рейды

МЧС советует рассказать детям о мерах безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В осенне-зимний период растет риск пожаров в жилом секторе. Чтобы предотвратить огненные ЧП, ежедневно инспекторы УНД и ПР по Льгову, Льговскому и Конышевскому районам проводят профилактические рейды.

На особом контроле спасателей – «группа риска». В обязательном порядке посещаются дома одиноко проживающих пожилых, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных семей.

- Статистика показывает, что именно в домах этой категории курян происходят пожары, - отмечает начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы по Льгову, Льговскому и Конышевскому районам Эдуард Данилин. – Как правило, эти люди используют старые и самодельные обогревательные приборы, не уделяют необходимое внимание состоянию электропроводки.

Именно на эти моменты инспекторы обращают внимание во время рейдов.

В поле зрения спасателей попали и несовершеннолетние – во время школьных каникул зачастую дети остаются дома одни. Напомнить им о правилах безопасности – еще одна задача сотрудников МЧС.

- Если нет возможности на каникулах остаться с ребенком, обязательно проведите с ним беседу, покажите и объясните, как правильно использовать электроприборы, газовое оборудование, - поясняет Эдуард Николаевич. – Ребенок должен знать телефоны вызова экстренных служб и, конечно же, алгоритм своих действий при различных чрезвычайных ситуациях.