Курян предупредили о плохой видимости на дорогах

Днем столбик термометра поднимется до +11 Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в течение ближайших суток будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ночью повсеместно, днем местами туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западной четверти 5-10 м/с. Температура по области ночью 2 - 7º тепла, днем 6-11º.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.