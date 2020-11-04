Курские муниципалитеты получат субсидии на ремонт дорог

Размер субсидии будет рассчитан исходя из потенциала развития территории Фото: Светлана ВОЛКОВА

Общая сумма финансирования ремонта муниципальных дорог в 2021 году составит около 1 млрд рублей. Муниципалитеты, имеющие свои дорожные фонды, получат субсидии. В первую очередь средства направят в Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск, Обоянь, Щигры, Дмитриев и Фатеж, сказали в администрации региона.

Как пояснили в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, размер субсидии будет рассчитан исходя из потенциала развития территории. Помимо объемов имеющегося дорожного фонда будут учитываться численность населения, количество социальных и туристических объектов и ряд других показателей.

В 2022 году деньги на развитие дорожной инфраструктуры получат Суджа, районные центры Горшечное, Глушково, Прямицыно, Пристень, Кшенский, Медвенка, Поныри, Золотухино, Коренево. Здесь проживает более чеытрех тысяч человек. В 2023 году будут включены муниципальные образования с численностью от трех тысяч человек: Солнцево, Хомутовка, Касторное, Черемисиново, Конышевка. В 2024 году приведут в порядок дороги во всех районных центрах.

Что касается региональных дорог, то в 2021 году на эти цели планируется направить более 620 миллионов рублей, благодаря чему будет отремонтировано более 72 километров дорожного полотна.