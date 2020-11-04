Под Курском горящий "Опель" тушили десять человек

Пожар произошел в Октябрьском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 05:16 4 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в деревне Маслово Октябрьского района.

- По прибытии в 05:21 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 05:24, ликвидировано в 05:26, - рассказали в МЧС.

В результате пожара огонь повредил автомобиль «Опель».

Пожар тушили 10 человек и чеытре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.