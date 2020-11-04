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Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: курянам рассказали, как соблюдать масочный режим в кафе

Режим повышенной готовности по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Проверки масочного режима идут в ТЦ, на фуд-кортах и в общественном транспорте

Проверки масочного режима идут в ТЦ, на фуд-кортах и в общественном транспорте

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне часто задают вопросы, как соблюдать режим в заведениях общепита, на фуд-кортах. Эксперты поясняют: маска должна быть на лице постоянно, снять ее можно только непосредственно во время приема пищи.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе мониторинга обращают внимание в первую очередь на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

- В частности, смотрим на наличие дезинфицирующих средств для посетителей и для уборки помещений. Были ситуации, когда для клиентов есть санитайзеры, а для обработки прилавков, дверных ручек - нет, - рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора Екатерина Юшкова.