Режим повышенной готовности по коронавирусу: курянам рассказали, как соблюдать масочный режим в кафе

Проверки масочного режима идут в ТЦ, на фуд-кортах и в общественном транспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне часто задают вопросы, как соблюдать режим в заведениях общепита, на фуд-кортах. Эксперты поясняют: маска должна быть на лице постоянно, снять ее можно только непосредственно во время приема пищи.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе мониторинга обращают внимание в первую очередь на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

- В частности, смотрим на наличие дезинфицирующих средств для посетителей и для уборки помещений. Были ситуации, когда для клиентов есть санитайзеры, а для обработки прилавков, дверных ручек - нет, - рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора Екатерина Юшкова.