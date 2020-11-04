Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: соблюдение масочного режима проверили в ТЦ "Манеж"

Проверку торговли продолжат
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области выезжают для контроля на обследование магазинов, торговых центров, рынков и предприятий общепита несколько раз в неделю, иногда совместно с представителями других ведомств. Они также оперативно реагируют на жалобы. Очередной сигнал поступил на нарушения в ТЦ «Манеж»: охранники перестали следить за наличием масок у посетителей.
Мониторинг представителей комитета и Роспотребнадзора показал: масочный режим здесь соблюдают, причем как в коридорах торгового центра, так и в отдельных павильонах.
Заместитель директора супермаркета Татьяна Иванова сообщила, что в торговом центре каждые полчаса проводят дезинфекцию ручек продуктовых тележек, каждые три часа – полов.
Мониторинг сферы торговли на предмет соблюдения масочного режима будет продолжен. Представителей торговли и общепита, а также посетителей просят добросовестно относиться к вопросам безопасности.