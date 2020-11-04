В Курском интернате ветеранов войны и труда делают капремонт

Ремонт пообещали завершить к концу года Фото: Светлана ВОЛКОВА

На эти цели в рамках национального проекта «Старшее поколение» выделено более шести миллионов рублей.

К ремонту приступили в июле года. На этот период постояльцев корпуса и часть персонала перевели в реабилитационный центр имени Феодосия Печерского в Мокве.

Председатель комитета соцобеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова осмотрела отремонтированное отделение.

- Сделали отопление, электрику. Необходим был еще и косметический ремонт. После обращения к губернатору дополнительно выделено на трехэтажный корпус почти 18 млн рублей из областного бюджета. Планируем полностью заменить оборудование и мебель. К новому году люди приедут практически в новый корпус, - пообещала Татьяна Алексеевна.