По факту незаконной свалки под Курском завели дело

Несанкционированные свалки в Курске - явление распространенное Фото: Светлана ВОЛКОВА

С жалобой на несанкционированную свалку обратились жители Льгова в областной комитет природных ресурсов. Горожане сообщили, что свалка официально была закрыта еще три года назад и огорожена забором. Однако недавно ограждение было демонтировано и въезд на территорию стал свободным.

При осмотре экологи обнаружили свежие навалы строительных, коммунальных и твердых бытовых отходов. При проверке специализированная техника отсутствовала, имелось небольшое задымление мусора. Оно ликвидировано силами и средствами комитета природных ресурсов.

- Складирование отходов на территории города в неустановленных местах неприемлемо. По этому факту сотрудники комитета завели административное дело, проводится расследование, - отмечает председатель комитета Константин Поляков