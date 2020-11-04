Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: пенсионеров отправят на больничный

Пенсионеров старше 65 лет отправили на больничный Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменения внесены в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Так, работодатели должны перевести граждан 65 лет и старше с 2 по 15 ноября на больничный и передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

В связи с карантином от граждан не потребуется заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа производится напрямую из средств Фонда социального страхования.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для этой категории будет проходить по общим правилам.

Выплату осуществит ФСС России единовременно за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам горячей линии Фонда социального страхования: 8-800-302-75-49, 8(4712)72-23-97.