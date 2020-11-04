В Курске протестировали проект «Умная дорога»

На пилотных участках дорог новая технология помогла более чем на 30% сократить время автомобиля в пути, говорится в сообщении Фото: Светлана ВОЛКОВА

Единую автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) установили на участке от проспекта Ленинского Комсомола в Курске до села Дьяконово в Октябрьском районе. К тестированию приступили в августе.

- Во время испытаний были отработаны все запланированные сценарии для использования в дальнейшем на территории Курской области. Водителей уведомляли о ремонте на дорогах, передвижении машин скорой помощи. Проработали и другие сервисы, призванные повысить безопасность и комфорт участников дорожного движения, - рассказали в администрации региона.

Установленные контроллеры и датчики регулировки светофоров позволяют АСУДД на основе полученных данных о ситуации на дороге выбирать оптимальное решение для регулирования транспортными и пешеходными потоками, обеспечивать безопасность организованных групп детей на дорогах.

«Тестирование прошло успешно. На пилотных участках дорог новая технология помогла более чем на 30% сократить время автомобиля в пути, практически избежать пробок и создать так называемую зеленую волну. Кроме того, нам удалось обеспечить безопасность пешеходов», - говорится в сообщении специалистов Национальной технической инициативы «Автонет».

Взаимодействие с разработчиками в рамках реализации проекта планируется продолжить, сказали в Доме Советов.