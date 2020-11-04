За сутки коронавирус подтвердился еще у 135 курян

Курянам рекомендуют соблюдать масочный режим Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 ноября в Курской области всего зарегистрировано 11423 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе у 135 человек диагноз подтвердился за последние сутки. 122 пациента - на ИВЛ. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1284 человека. Всего выписано 8476 пациентов, в том числе 151 за последние сутки.

Как уже сообщала КП, на сегодняшний день скончались 109 человек с начала пандемии. В том числе за последние сутки шесть человек умерли от ковид - пять женщин 66, 68, 72, 75 и 78 лет и мужчина 61 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.