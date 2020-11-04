За сутки в Курской области от коронавируса умерли шесть человек

Ситуация в регионе с ковид ухудшается Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 ноября в Курской области всего зарегистрировано 11423 (+135) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. На сегодняшний день скончались 109 человек с начала пандемии. В том числе за последние сутки шесть человек умерли от ковид - пять женщин 66, 68, 72, 75 и 78 лет и мужчина 61 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Наибольший прирост заболевших по муниципалитетам за сутки зафиксирован:

в Курске +32

Курском районе +15

Щиграх +11