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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: амбулаторным ковид-больным лекарства выдадут бесплтано

На одного человека потратят до восьми тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Получить медикаменты можно через лечащего врача по месту жительства

Получить медикаменты можно через лечащего врача по месту жительства

Фото: Из архива КП.

С 9 ноября курянам, которые лечатся от ковид на дому, начнут выдавать бесплатные лекарства. На эти цели региону из федерального бюджета выделено 41 млн рублей.

- Соглашением между Минздравом и Курской областью предусмотрено обеспечение лекарственными препаратами не менее 5274 пациентов. Это в среднем около 8 тысяч рублей на одного больного, - рассказали в администрации региона.

Сейчас завершается разработка и утверждение необходимой нормативно-правовой базы, после чего регион получит противовирусные и антибактериальные препараты, а также антикоагулянты для амбулаторных пациентов.

После поступления лекарств в область для получения назначенных медикаментов больные смогут обращаться по месту жительства к лечащему врачу.