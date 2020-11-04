Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: амбулаторным ковид-больным лекарства выдадут бесплтано

Получить медикаменты можно через лечащего врача по месту жительства Фото: Из архива КП.

С 9 ноября курянам, которые лечатся от ковид на дому, начнут выдавать бесплатные лекарства. На эти цели региону из федерального бюджета выделено 41 млн рублей.

- Соглашением между Минздравом и Курской областью предусмотрено обеспечение лекарственными препаратами не менее 5274 пациентов. Это в среднем около 8 тысяч рублей на одного больного, - рассказали в администрации региона.

Сейчас завершается разработка и утверждение необходимой нормативно-правовой базы, после чего регион получит противовирусные и антибактериальные препараты, а также антикоагулянты для амбулаторных пациентов.

После поступления лекарств в область для получения назначенных медикаментов больные смогут обращаться по месту жительства к лечащему врачу.