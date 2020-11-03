Под Курском отремонтировали Дом культуры

Сейчас учреждение соответствует всем современным требованиям и стандартам

В селе 1-е Винниково Курского района отремонтировали Дом культуры. На его реконструкцию в рамках нацпроекта «Культура» было направлено более 4,5 миллиона рублей.

Ремонтные работы в ДК начались в конце прошлого года. Рабочие привели в порядок кровлю и фасад здания, выполнили внутреннюю отделку помещений, заменили отопительную систему и электропроводку, установили пандус, благоустроили прилегающую территорию.

В Дом культуры закупили все необходимое оборудование. Сейчас учреждение соответствует всем современным требованиям и стандартам. Здесь работают талантливые педагоги и созданы все условия для развития творческих способностей детей и молодежи.

Всего в этом году в регионе отремонтируют десять сельских домов культуры, ремонты ДК продолжатся и в 2021 году.