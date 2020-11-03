Под Курском нашли артснаряд и мину

Саперы изъяли артиллерийский снаряд и мину Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 ноября в Службу спасения по Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны в селе Быково Горшеченского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд и мину.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.