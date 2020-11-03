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Спасатели предупреждают курян о тумане

Воздух прогреется до плюс 12 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с вечера 3 ноября и в течение суток ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Туман. Ветер переменный, слабый.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов тепла, днем +7…+12 градусов. Метеорологическая дальность видимости 3000 - 5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.