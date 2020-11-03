В Курске проинспектировали дворы многоквартирных домов

Подобные проверки проводятся постоянно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

3 ноября специалисты городского управления муниципального контроля инспектировали дворы многоквартирных домов в Сеймском округе. На улице Серегина, 26 во дворе комиссия обнаружила мусор - собранную, но так и оставленную возле тротуара листву. Возле дома № 28 - чистота, мусорные контейнеры пустые, качели на детской площадке в хорошем состоянии.

Подобные проверки проводятся постоянно — работа УК, ТСЖ многоквартирных домов под контролем администрации. За последний месяц провели 223 обследования по 49 улицам города, составили десять протоколов.

— Если во дворе, рядом с подъездом, у детской площадки не убирают мусор, не собирают и не вывозят опавшую листву, делаем замечание, просим устранить, - рассказал и.о. начальника управления Сергей Ашурков. - Если просьбу игнорируют - составляем протокол. Все материалы рассматривают административные комиссии, которые решают отправлять дела в суд или нет. Штраф за подобное нарушение - от 30 тысяч рублей.