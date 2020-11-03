В День народного единства в Курской области будут дежурить более 2700 МЧСовцев

Порядок будут охранять тысячи силовиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с празднованием Дня народного единства с 3 ноября Главное управление, все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения, муниципальные образования будут работать в режиме «повышенной готовности». В предпраздничный и выходной дни безопасность курян обеспечит группировка сил и средств общей численностью более 2700 человек и порядка 1000 единиц техники.

- Проведены проверки готовности пожарно-спасательных подразделений, максимально укомплектованы боевые расчеты. Под контролем оперативных групп местных гарнизонов пожарной охраны - федеральные автодороги. В зоне внимания – и безопасность людей на воде. Ежедневно планируется работа оперативных групп инспекторов ГИМС ГУ МЧС России по Курской области, - сообщили в МЧС.