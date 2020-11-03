В Курской области более 3, 5 тысяч человек остались без тепла и горячей воды

ЧП произошло в Железногорске
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
3 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об аварии на участке магистрального трубопровода в Железногорске.
В зону отключения попали восемь многоквартирных жилых домов с населением 3524 человек, из них 1093 детей.
Социально-значимых объектов нет.
На место направлена оперативная группа КЧС и ОПБ администрации Железногорска, оперативная группа МПСГ Железногорска, аварийно-восстановительная бригада "МУП "Гортеплосеть", сказали в МЧС.
В регионе сейчас без осадков. Температура +10º.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.