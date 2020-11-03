В Курской области более 3, 5 тысяч человек остались без тепла и горячей воды

ЧП произошло в Железногорске Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об аварии на участке магистрального трубопровода в Железногорске.

В зону отключения попали восемь многоквартирных жилых домов с населением 3524 человек, из них 1093 детей.

Социально-значимых объектов нет.

На место направлена оперативная группа КЧС и ОПБ администрации Железногорска, оперативная группа МПСГ Железногорска, аварийно-восстановительная бригада "МУП "Гортеплосеть", сказали в МЧС.

В регионе сейчас без осадков. Температура +10º.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.