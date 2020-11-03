Курянин лишился 57 тысяч рублей из-за мошенников

Курянин перевел деньги мошенникам Фото: Светлана ВОЛКОВА

За прошедшие сутки в отделы полиции области обратились четверо курян с заявлениями о мошенничествах на сумму 445 тысяч рублей.

Житель Обоянского района рассказал, что ему позвонил с неизвестного ранее номера человек и представился руководителем организации, с которой курянин когда-то работал.

Некоторое время назад он действительно общался с начальником этой организации по служебным вопросам. Его не смутило, что на этот раз голос давнего знакомого немного отличался, ведь тот сообщил, что болеет.

Звонивший сказал, что к нему приехали важные гости, поэтому срочно необходим подарок. Сам он отлучится не может и попросил курянина купить золотые часы и продукты, которые вскоре заберет его водитель и передаст за них деньги.

Мужчина, нисколько не сомневаясь, направился в ювелирный магазин, приобрел изделие и совершил покупку в продуктовом магазине. Тогда ему вновь позвонил знакомый и попросил срочно перевести деньги. В ближайшем банкомате мужчина перечислил почти 40 тысяч рублей. И уже собирался сделать еще один перевод, когда к нему подошел банковский операционист и поинтересовался тому ли человеку он перечисляет деньги. Банковский работник, проверив все реквизиты, куда мужчина переводил деньги, пытался объяснить ему, что больше получаса потерпевший пополняет счета мошенников.

Только проверив, что реквизиты не совпадают с именем знакомого, курянин понял, что выполнял указания преступников. К этому времени телефон звонившего уже перестал отвечать.

В дальнейшем он с купленными золотыми часами и чеками о переводах направился в полицию. Следственным подразделением начато расследование. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз просит ответственно относиться к своим деньгам и несколько раз перепроверять всю информацию, касающуюся финансовых вопросов: переводов, займов и сохранности денег.