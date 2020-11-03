В Курске на семи стройплощадках нашли нарушения

За две недели обследовали 18 площадок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты комитета архитектуры и градостроительства Курска регулярно проводят мониторинг строительных площадок на предмет соблюдения требований по их содержанию, установленных Правилами благоустройства. Также они выявляют заброшенные стройки и те, разрешения на строительство которых, прекратили свое действие.

За последние две недели обследовали 18 стройплощадок, на семи из них нашли нарушение норм благоустройства. Против четырех застройщиков составили протоколы об административном правонарушении, еще три застройщика вызваны для составления протоколов.

На двух площадках строительные работы завершены, ведутся работы по благоустройству, рассказали в мэрии.

В ходе обследования выявлены два незавершенных объекта, разрешения на строительство которых, прекратило свое действие. Никакие работы на них не ведутся. В отношении этого объекта городской комитет архитектуры обратился в областной комитет по управлению имуществом с ходатайством об изъятии объекта путем продажи с публичных торгов.

Вторую площадку обследуют специалисты управления муниципального контроля города Курска и проверят соблюдение на ней установленных требований в сфере муниципального земельного контроля.