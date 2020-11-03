В Курске на футбольном поле в парке 50-летия ВЛКСМ появится освещение

Воспитанники спортшколы смогут тренироваться вечером Фото: Из архива КП.

В парке «50-летия ВЛКСМ» около спортивной школы №4 начались работы по организации освещения футбольного поля с искусственным покрытием.

Освещение позволит продлить тренировочный процесс футбольной школы осенью, зимой и весной, когда световой день короткий, сказали чиновники.

В спортшколе №4 проходят обучение около 500 юных футболистов от трех лет и старше. В течение учебного года школа проводит около 30 соревнований различного уровня – от международных до школьных турниров.