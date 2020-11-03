Куряне пожаловались на плохую работу общественного транспорта

После десяти вечера в городе проблематично добраться домой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предметом обсуждения на планерке в мэрии Курска стала работа общественного транспорта в вечернее время. Куряне на прошлой неделе жаловались на отсутствие необходимого количества автобусов на маршрутах.

Директор департамента пассажирского транспорта Григорий Богачев ответил, что весь городской пассажирский транспорт оборудован спутниковой системой навигации и контролируется Центральной диспетчерской службой:

- В рабочие дни с 22.00 до 23.00 на маршрутах областного центра работает около 50 единиц пассажирского транспорта.

На основных остановках организовано дежурство сотрудников департамента транспорта и ЦДС, которые мониторят наполняемость транспорта, заверили чиновники.

Мэр Виктор Карамышев поручил держать на контроле график движения транспорта.