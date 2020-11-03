СК проводит проверку по факту гибели 83-летней курянки на пожаре

Сообщение о пожаре поступило утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Как уже сообщала КП, трагедия произошла 2 ноября. Примерно в 8 часов 10 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Кирилловка Советского района Курской области. В результате возгорания погибла 83-летняя хозяйка дома. По этому факту Горшеченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

- В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неисправности электропроводки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в СК.