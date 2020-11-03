Уволен директор курского кинофонда

"Кино в театре"- один из проектов, который стал популярным у курян при Немирове Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со скандалом уволен директор Курского облкинофонда Андрей Немиров, который руководил этой организацией пять лет. За это время удалось во многом перестроить работу кинофонда, провести массу интересных культурных мероприятий, а главное - сохранить базу некоммерческих кинотеатров.

- Вчера вечером получил от своего работодателя - председателя комитета по культуре Полетыкиной - вот такой документ. Моя работа в качестве директора курского кинофонда окончена, - пишет в соцсети Андрей Немиров.

Сам экс-директор считает, что уволили его из-за того, что не позволил отдать площади фонда сторонней организации без должного оформления. Якобы еще одна причина увольнения - рассекретил некие сведения.