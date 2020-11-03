Курский угрозыск задержал подозреваемого в кражах купюроприемников

Подозреваемый из Оренбургской области Фото: Из архива КП.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курску в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 34-летнего жителя Оренбургской области, причастного к серии краж купюроприемников из терминалов оплаты мобильной связи, установленных при входе в супермаркеты.

- Подозреваемый в большинстве случаев взламывал корпус или экран устройства и забирал только кассету с купюрами. Но на улице Ольшанского в Курске терминал новой модели оказался более устойчив к взлому. Тогда он оторвал его от пола и увез целиком. Затем в ближайшей лесополосе разобрал и вытащил деньги, - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции выяснили марку и цвет автомобиля, на котором мог перемещаться подозреваемый. Выяснилось, что машина уже долгое время ездит по всей стране. Оперативники установили и место, где мужчина скрывался. После совершения краж он вернулся в Оренбуржскую область, где его задержали сотрудниками курского уголовного розыска.

Фигурант ранее судим за кражи и незаконный оборот наркотиков, уточнили в УМВД.

Подозреваемый сознался в пяти эпизодах краж, совершенных в Курске. Ущерб составил более 200 тысяч рублей. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе в других регионах страны.

Против мужчины завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». На время следствия он арестован.