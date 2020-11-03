В центре Курска женщина попала под колеса авто

Авария произошла в центре города
Фото: Светлана ВОЛКОВА
ДТП произошло 2 ноября примерно в восьмом часу вечера.
На улице Димитрова в районе дома 38 «А» Курска 32-летняя женщина-водитель, управляя, автомобилем «Рено Логан», ехала по улице Садовая со стороны улицы Радищева в направлении Димитрова.
- По предварительным данным она сбила 31-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения авто, - сообщили в ГИБДД.
В результате ДТП женщина-пешеход госпитализирована с травмами. Водитель трезв.