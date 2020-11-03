Под Курском прокуратура через суд требует признать ребенка сиротой

Дело рассмотрит суд Фото: Из архива КП.

В Кореневском районе приемной семье живет несовершеннолетний, который до сих пор не признан ребенком, оставшимся без попечения родителей, сообщили в прокуратуре региона.

Как показала проверка, еще маленьким он остался без попечения обоих родителей. Мать от прав на сына отказалась, отец лишен родительских прав. С момента рождения мальчик воспитывался в детских домах, находился на государственном обеспечении.

- Установление факта отсутствия родительского попечения над ребенком нужно для установления дополнительных льгот, а также для того, чтобы он получил права на жилье, - пояснили в ведомстве.

Защищая права ребенка-сироты, прокуратура направила в суд иск.